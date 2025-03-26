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Sinop'ta Yangın: Yayla Evi Küle Döndü

Sinop'ta Yangın: Yayla Evi Küle Döndü
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Sinop'un Durağan ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangın, evin tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Durağan ilçesi Kuz mevkisinde bir yayla evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.L.'ye ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Öte yandan evin boş olduğu ve herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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