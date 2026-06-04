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Sinop'ta yan yatan lüks yatın su alma nedeni belli oldu

Sinop'ta yan yatan lüks yatın su alma nedeni belli oldu
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Sinop Limanı'nda 30 Mayıs gecesi yan yatan lüks yatın, jet ski çıkartılan kapak mekanizmasının arızalanıp açık kalması sonucu su aldığı ortaya çıktı. Kurtarma çalışmaları için İstanbul'dan özel dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta yan yatan lüks yatın, sancak tarafındaki jet ski çıkartılan kapak mekanizmasının arıza yapıp açık kalması nedeniyle su aldığı ortaya çıktı.

Sinop Limanı'nda 30 Mayıs gecesi su almaya başlayan ve dengesini kaybederek yan yatıp liman zeminine oturan yabancı bayraklı lüks yatla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Sinop İskelesi'nin arka kısmında demirli bulunan yatın sancak tarafındaki jet ski çıkartılan kapak mekanizması arıza yaptı. Kapağın açık kalması nedeniyle gövdeden içeriye hızla deniz suyu dolmaya başladı. Kısa sürede tonlarca su alan lüks yat, ağırlığın tek yöne binmesiyle yan yatarak sığ liman zeminine oturdu.

Olayın ardından lüks yatı kurtarmak için teknik süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından sigorta ve üretici firma tarafından İstanbul'dan Sinop'a özel profesyonel dalgıç ekipleri sevk edildi.

Limana ulaşarak çalışmalara başlayan uzman ekiplerin yapacağı detaylı teknik müdahalenin ardından lüks yatın 2-3 gün içerisinde tamamen su yüzeyine çıkarılması planlanıyor. Ekiplerin limandaki hummalı çalışmaları sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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