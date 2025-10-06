Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Erfelek ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim 2025 tarihinde Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen adli aramada; 10,3 gram kubar esrar, 0,23 gram kokain, 5,2 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 29 av tüfeği fişeği ve 2 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin korunması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP