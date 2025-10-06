Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim 2025 tarihinde Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen adli aramada; 10,3 gram kubar esrar, 0,23 gram kokain, 5,2 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 29 av tüfeği fişeği ve 2 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin korunması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP