Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erfelek ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim 2025 tarihinde Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen adli aramada; 10,3 gram kubar esrar, 0,23 gram kokain, 5,2 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 29 av tüfeği fişeği ve 2 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin korunması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.