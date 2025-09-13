Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 22,38 gram metamfetamin, 4,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 17,33 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP