Sinop'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Selahattin Özdemir idaresindeki otomobil, Satı Köyü Çınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı