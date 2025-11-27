Sinop'ta Tütün Kullanımına Yönelik Denetimler Sürüyor

Sinop genelinde kapalı alanlarda tütün kullanımına yönelik yürütülen denetimlerde Ocak–Kasım 2025 döneminde 15 bin 575 kontrol gerçekleştirildi, 112 ihlal tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Sinop'ta kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesine yönelik denetimler kesintisiz devam ediyor. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda, Ocak–Kasım 2025 döneminde görevli 20 personel tarafından 15 bin 575 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 112 ihlal tespit edilerek ilgili işletmelere mevzuata uygun şekilde yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin hem rutin kontroller hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca il ve ilçe ekipleri tarafından karşılıklı gerçekleştirilen çapraz denetimlerin de uygulamanın etkinliğini artırdığı ifade edildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve dumansız hava sahasının devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - SİNOP