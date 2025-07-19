Sinop'ta Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

Sinop'ta trafikte iki sürücü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Yalnızlar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Trafikte Sefa Turan (39) ile 40 yaşlarındaki S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.A., yanında taşıdığı bıçakla Sefa Turan'ı bıçakladı. Bıçak kalp çevresine isabet ettiği öğrenilen Turan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Sefa Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP