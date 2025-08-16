Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 DL 413 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıkları yakınındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Can Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

81 ilde eş zamanlı sokağa çıktılar, yetkililer bakanlığa davet edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.