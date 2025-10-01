Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza, Boyabat - Durağan yolu Daylı Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NSP 20 plakalı otomobil, Boyabat istikametinden Durağan yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Tolga Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Kerim Ş. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Boyabat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

