Sinop’ta sinir krizi geçiren kişi kendini yaraladı

Sinop'ta evinde sinir krizi geçiren bir kişi, kırılan cam nedeniyle elinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Tekinoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren E.A., camı kırması sonucu elinden yaralandı.

E.A.'nın yaralandığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı