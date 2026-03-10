Haberler

Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Sinop'taki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan İlker K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli hızla yakalandı.

Sinop'ta bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.40'ta Gazi Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan İlker K., henüz bilinmeyen bir nedenle E.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan İlker K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker K., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan ve yoğun çaba sarf edilen yaralı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekipleri şüpheli şahsı Uğur Mumcu Meydanı mevkiinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
