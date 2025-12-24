Haberler

Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 20 kilo tütün, 10 bin adet makaron ele geçirildi

Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 20 kilo tütün, 10 bin adet makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Boyabat ilçesinde yaptıkları adli aramada 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin dolu makaron ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta adli arama gerçekleştirildi. Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin adet dolu makaron bulundu. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar

198'i birden satışa çıkıyor! Parayı koyacak yer bulamayacaklar