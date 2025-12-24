Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 20 kilo tütün, 10 bin adet makaron ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta adli arama gerçekleştirildi. Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin adet dolu makaron bulundu. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP