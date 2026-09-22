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Sinop'ta sara krizi geçiren genç otomobile çarparak yaralandı

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Sinop'ta sara krizi geçiren genç otomobile çarparak yaralandı
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Sinop'ta yol kenarında telefonuna baktığı sırada epilepsi krizi geçiren genç, seyir halindeki bir otomobile çarparak yere düştü. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Sinop'ta yol kenarında telefonuna baktığı sırada epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen genç, seyir halindeki otomobile çarparak yere düştü. Genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğu öğrenilen genç, cadde kenarında telefonuna baktığı sırada aniden fenalaştı.

Bu sırada H.D. yönetimindeki 57 ACG 914 plakalı seyir halindeki otomobile yandan çarpan genç, yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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