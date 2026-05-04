Sinop'ta polisten yolculara 'kemer' uyarısı

Sinop'ta polis ekipleri, Trafik Haftası çerçevesinde şehirler arası otobüs terminalinde şoför ve yolculara emniyet kemerinin hayati önemini anlattı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2–8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Sinop Merkez Otogarı'nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikte otobüs şoförleri, firma temsilcileri ve yolcularla bir araya gelen trafik polisleri, emniyet kemeri kullanımının yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra, kazalardaki can kayıplarını önlemede en etkili yöntem olduğunu vurguladı. Yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, eğitici broşürler dağıtarak farkındalık oluşturdu. Denetimlerin ve bilgilendirme çalışmalarının hafta boyunca süreceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı