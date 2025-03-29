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Sinop'ta Otomobil Yangını: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sinop'ta Otomobil Yangını: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak alev alan otomobilde bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaza yapan otomobilde yangın çıktı.

Kaza, saat 09.15'te Boyabat Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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