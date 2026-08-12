Haberler

Sinop'ta Orman Yangını: 30 Hektar Zarar Gördü

Sinop'ta Orman Yangını: 30 Hektar Zarar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerini bağlayan kara yolu yakınındaki Derecuma Camii mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü; ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası belirlenecek.

Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Derecuma Camii mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüme ve çevreye yayılma riski taşıyan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Ekipler, alevlerin ilerlemesini önlemek ve yangını tamamen kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının etkilediği ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin yayıldığı bölgeler ve ormanlık alandan yükselen yoğun duman dikkat çekti. Yangında şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu