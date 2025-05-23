Sinop'ta Kümeste Yangın: Kanatlı Hayvanlar Telef Oldu

Sinop'ta Kümeste Yangın: Kanatlı Hayvanlar Telef Oldu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kümesin alevlere teslim olduğu yangında, içindeki kanatlı hayvanlar telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sinop'ta çıkan yangında bir kümes alevlere teslim oldu.

Olay, Boyabat ilçesi Şimşek Caddesi arka tarafında bulunan bir kümeste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kümeste yangın çıktı. Yangın sonucu kümes kullanılamaz hale gelirken, içindeki kanatlı hayvanların telef olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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