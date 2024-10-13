Sinop'ta Kaza: Araç Yan Yattı, Yaralı Yok
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje çarparak yan yattı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı, however araçta maddi hasar meydana geldi.
Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çarparak yan yattı.
Kaza, Sinop'un Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi adliye ek binası önünde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Sezer (50) yönetimindeki 57 AG 842 plakalı otomobil, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarak sürüklendi.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP