Haberler

Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe bombayı Kante ile patlattı
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe bombayı Kante ile patlattı
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi