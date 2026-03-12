Haberler

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi ile Camikebir Mahallesi'ni birleştiren yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. idaresindeki 57 AAC 873 plakalı otomobil, Nalbant Sokak'tan Demirci Sokak istikametine seyrettiği sırada; Aslan Sokak'tan Alaaddin Keykubat Caddesi istikametine hareket halinde olan S.G. yönetimindeki 34 HBU 705 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 HBU 705 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü S.G. ile araçta yolcu olarak bulunan A.M. ve A.K. yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
