Sinop'ta Freni Boşalan Kamyonun Şarampole Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Freni Boşalan Kamyonun Şarampole Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop-Boyabat yolunda freni boşalan kum yüklü kamyon şarampole uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'ta freni boşalan kum yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.50'de Sinop- Boyabat yolu Küçük Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç yolun solundaki şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı ve trafik bir süre kontrollü sağlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.