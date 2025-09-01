Sinop'ta Freni Boşalan Kamyonun Şarampole Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta freni boşalan kum yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.50'de Sinop- Boyabat yolu Küçük Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç yolun solundaki şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı ve trafik bir süre kontrollü sağlandı. - SİNOP