Sinop'ta motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Sinop'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması valilik kararıyla 30 Aralık'a kadar yasaklandı.

Sinop'ta bugün saat 16.00'dan itibaren motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle, trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 30 Aralık Salı 06.00 saatine kadar, Sinop genelinde motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların, tedbiren trafiğe çıkışı yasaklanmıştır" denildi. - SİNOP