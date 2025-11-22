Haberler

Sinop'ta Drift Yapmanın Cezası 46 Bin TL

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta trafikte drift yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Sürücüye 46 bin 392 TL ceza uygulandı ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Sinop'ta trafikte drift yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı. Sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergah üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Gerçekleştirilen işlem kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye atan drift eylemi nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan, şahıs hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Valilik, konu hakkında şu uyarıda bulundu:

"Unutmayalım; drift atmak sadece bir 'gösteri' değildir, insanların hayatını tehlikeye atan bir suçtur. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.