Sinop'ta Drift Yapmanın Cezası 46 Bin TL

Sinop'ta trafikte drift yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı. Sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergah üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Gerçekleştirilen işlem kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye atan drift eylemi nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan, şahıs hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Valilik, konu hakkında şu uyarıda bulundu:

"Unutmayalım; drift atmak sadece bir 'gösteri' değildir, insanların hayatını tehlikeye atan bir suçtur. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." - SİNOP