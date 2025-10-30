Sinop'ta Boğulma Olayı: 65 Yaşındaki Bülent Karaalioğlu Hayatını Kaybetti

Sinop'ta denize giren bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Enver Bahadır Caddesi Karakum Gezi Yolu üzerindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize yüzmek için giren bir vatandaş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Karaalioğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP