Sinop'ta Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişi, berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Berberin bacaklarından yaralandığı olay kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı. Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi. - SİNOP