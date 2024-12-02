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Sinop'ta Araç ve Şahıs Denetimlerinde 68 Kişi Yakalandı

Sinop'ta Araç ve Şahıs Denetimlerinde 68 Kişi Yakalandı
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Sinop Valiliği'ne göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 57 bin 079 şahıs ve 38 bin 332 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta 57 bin 79 şahıs 38 bin 332 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs yakalandı.

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 57 bin 079 şahıs, 38 bin 332 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan 68 şahısın yakalandığı belirtildi. Öte yandan 30 adet silah ve 432 adet tabanca fişeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 10 bin 440 adet makaron, 18 gram kubar esrar, 22 gram bonzai, 11 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. 74 umuma açık yerin kontrolü yapılırken, 216 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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