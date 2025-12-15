Haberler

Sinop'ta yangın paniği: Apartman sakinleri tahliye edildi

Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, bina sakinlerini paniğe sevk etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 24 daireli bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel risklere karşı apartmanda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. - SİNOP

