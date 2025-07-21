Sinop'ta Anız Yangını Korkuya Neden Oldu

Sinop'ta Anız Yangını Korkuya Neden Oldu
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Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sinop'ta çıkan anız yangını çevre paniğe yol açtı.

Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesi bağlı Gavur Ovası mevkiinde meydana geldi. Yapılan hasat sonrası bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle kuru otlara sıçradı. Alevlerin yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdüler. Yangın sonrası arazide zarar oluştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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