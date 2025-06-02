Sinop'ta Acil Serviste Patlama: 1 Hemşire Yaralandı

Sinop'ta Acil Serviste Patlama: 1 Hemşire Yaralandı
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Sinop'ta Acil Serviste Patlama: 1 Hemşire Yaralandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 20 yataklı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1 hemşire yaralanarak Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Sinop'ta acil serviste patlama: 1 hemşire yaralandı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 20 yataklı Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana gelen patlamada bir hemşire yaralandı.

İlk belirlemelere göre kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla G. B. yaralandı. Olayın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede görevli doktorlar tarafından yapılırken, daha sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Patlama sonrası herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Emniyet güçleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaymakamlıktan açıklama

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 gecesi saat 23.30 sularında Türkeli Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkeli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımız; hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - 3.Sayfa
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