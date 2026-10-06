Sinop Gerze'de iş yerinde 5 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Sinop'un Gerze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve 16 adet malzeme ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada sahte alkol ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şahsa ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 16 adet malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı