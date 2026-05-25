Sinop Emniyeti'nden sürücü ve yolculara hayati uyarılar

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı. Emniyet kemeri, hız limitleri ve dikkatli sürüş vurgusu yapılan açıklamada, bayram süresince denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla yapılan paylaşımda, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerine uymaları ve trafikte dikkatlerini yola vermeleri çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, kent genelinde 127 trafik personeli ve 33 trafik ekibinin sahada görev yapacağı ifade edilerek, sürücülerin trafik kurallarına hassasiyetle uymalarının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için özellikle emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi, aşırı hızdan kaçınılması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması gerektiğini vurguladı. - SİNOP

