Sinop Boyabat'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 6 şüpheli yakalandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı