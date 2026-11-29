Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 829 gram sentetik kannabinoid ile 120 kilitli poşet ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 829 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 120 adet kilitli poşet, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı