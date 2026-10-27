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Sinop Boyabat'ta sobadan kaynaklandığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Sinop Boyabat'ta sobadan kaynaklandığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Sinop Boyabat'ta sobadan kaynaklandığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde sobadan kaynaklandığı belirtilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıağaççayı köyünde M.Ç.'ye ait evde sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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