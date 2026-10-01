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Sinop Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı.

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Sinop Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı.
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 52 ES 359 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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