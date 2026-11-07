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Sinop Ayancık'ta jandarma, öğrencilere siber zorbalık farkındalık eğitimi verdi

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Sinop Ayancık'ta jandarma, öğrencilere siber zorbalık farkındalık eğitimi verdi
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Sinop Ayancık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikonak Ortaokulu'nda öğrencilere siber zorbalık farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde siber zorbalığın tanımı, dijital riskler ve maruz kalınması halinde izlenecek adımlar ile yasal süreçler anlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik siber zorbalık farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Ayancık Yenikonak Ortaokulu'nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı. Eğitimde jandarma ekipleri, siber zorbalığın tanımını yaparak hangi davranışların bu kapsamda değerlendirildiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Program boyunca öğrencilere dijital ortamlardaki riskler ve siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri aktarıldı. Eğitimin en önemli bölümlerinden birinde ise öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda izlemeleri gereken adımlar paylaşıldı. Bu kapsamda gençlere; alınması gereken güvenlik önlemleri, şüpheli veya rahatsız edici durumların kimlere bildirilebileceği ve konunun yasal süreçler ile yasal yaptırımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimle; öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak hareket etmeleri, siber zorbalığa karşı güçlü bir farkındalık kazanmaları ve olası olumsuz durumlar karşısında doğru refleksleri geliştirmeleri hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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