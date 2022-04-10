Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi - Haberler

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Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası yoğun güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası yoğun güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okundu. Törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra program sona erdi.

Tören alanı ve çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

Son dakika haberleri! Sınır kent Kilis'te 'Polis Haftası' kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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