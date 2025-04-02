Singapur'da Camileri Hedef Alan ve DEAŞ'a Katılmayı Planlayan İki Genç Gözaltına Alındı

Singapur'da camilere saldırı hazırlığında olan bir kişi ile terör örgütü DEAŞ'a katılmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı.

Singapur'da İç Güvenlik Dairesi tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, biri camilere saldırı hazırlığında olan diğeri ise terör örgütü DEAŞ'a katılmak isteyen 17 ve 15 yaşlarındaki şahısların gözaltına alındığı ifade edildi.

İç Güvenlik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, camilere saldırmayı planlayan 17 yaşındaki gencin, ABD, Malezya ve Tayland dahil olmak üzere bazı ülkelerden silah satın almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre 2019'da Yeni Zelanda'da camilere düzenlediği saldırılarda 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı kahraman olarak gören şahsın gerçekleştirmeyi planladığı saldırılarda en üst düzeyde can kaybına yol açmak ve en az 100 Müslümanı öldürmek istediği ortaya çıktı.

İç Güvenlik Dairesi, gözaltına alınan 15 yaşındaki genç kızın ise bir DEAŞ mensubuyla evlenmek veya Suriye'de savaşmak istediğini, bu nedenle gözaltına alındığını açıkladı.

İç Güvenlik Yasası çerçevesinde gözaltına alınanlar, yasa uyarınca yargılanmadan 2 yıla kadar gözaltına tutulabilir. Yetkililer, Singapur'daki gençlerin radikalleşmesinden endişe duydukları gerekçesiyle 2015'ten bu yana 20 yaş ve altı 17 gence karşı İç Güvenlik Yasası'nı uyguladıklarını belirtti. - SİNGAPUR