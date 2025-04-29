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Sincapları Satmaya Çalışan Şahıs Yakalandı, 30 Bin TL Ceza Kesildi

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, koruma altındaki iki sincabı satmaya çalışan bir şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı ve 30 bin TL ceza aldı.

Sincapları satmaya çalışan şahıs yakalandı, 30 bin TL ceza kesildi

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 2 sincabı satmaya çalışan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 30 bin TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında bulunan sincapların satılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon da şüpheli yakalandı, iki sincap ise ele geçirilerek koruma altına aldı.

Şüpheliye 30 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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