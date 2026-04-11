Ankara'daki fabrika yangınının neden olduğu hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir ilaç fabrikasında çıkan yangında fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan ilaç fabrikasında dün gece yangın çıktı. Küle dönen fabrikada ortaya çıkan hasar ise dron ile havadan görüntülendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında dün gece henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi. Yangın sonrası ortaya çıkan son durum dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA