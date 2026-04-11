Ankara'daki fabrika yangınının neden olduğu hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında dün gece henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi. Yangın sonrası ortaya çıkan son durum dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı