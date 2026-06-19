Ankara'da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde vinçte salanarak hayatını tehlikeye atan bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs vince bağlanan iple yukarı çıkarak sallanmaya başladı. Şahsın hayatını tehlikeye attığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı