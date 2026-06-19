Ankara'da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, vince bağladığı iple yukarı çıkarak sallanmaya başladı. Hayatını tehlikeye atan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde vinçte salanarak hayatını tehlikeye atan bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs vince bağlanan iple yukarı çıkarak sallanmaya başladı. Şahsın hayatını tehlikeye attığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı