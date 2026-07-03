Ankara'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesi Saraycık bölgesinde, bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olayı yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı