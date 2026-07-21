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Sincan'da ekili arazideki yangın evlere sıçradı

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Ankara'nın Sincan ilçesi Kayı köyünde ekili arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek hobi bahçelerine ve evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylüler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ekili arazide çıkan yangın evlere sıçradı.

Sincan ilçesi Kayı köyünde ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylüler traktörlerle yangını söndürmek için çalışırken, alevler hobi bahçelerine ve evlere de sıçradı.

İtfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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