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Sincan’da araç yangını

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Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir atölyede bulunan araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir atölyede bulunan araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesindeki bir atölyede saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir araçta yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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