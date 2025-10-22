Sincan'da Alkollü Sürücü Kadınlara Çarptı, Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçen iki kadına çarparak kaçan sürücü yakalandı.

19 Ekim'de saat 21.30 sıralarında meydana gelen iki kadının yaralandığı ve park halinde bir araca çarptıktan sonra sürücünün olay sonrası kaçtığı trafik kazası ile ilgili Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu sürücü N.E.Ö. isimli yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün 1.68 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli N.E.Ö. hakkında taksirle yaralama-mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli işlem başlatılırken ayrıca Trafik yönünden idari trafik para cezası uygulanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - ANKARA