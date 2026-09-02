Sincan’da ahır yangını: 13 hayvan telef oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 13 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'a bağlı Yeni Çimşit Mahallesi'nde yer alan ahır ve depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ve ekipler ahırlardaki büyükbaş hayvanları tahliye etmek için zamanla yarışırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 13 hayvan telef olurken ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı