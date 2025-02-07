Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'den tahliye kararına tepki: Herkes o günü beklesin

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastına ilişkin yürütülen davada tutuklu sanıklardan, dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Cinayetin azmettiricilerinden Tolgahan Demirbaş'a Ateş'in konum bilgilerini paylaşma iddiasıyla yargılanan ve dosyasının ayrılmasına karar verilen sanık Aykal hakkında verilen tahliye kararına Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"KARANLIK KUMPANYA KİRLİ OYUNUNU GECE GÜNDÜZ SERGİLİYOR"

Ateş tepkisinde şu ifadelere yer verdi; "Bugün tahliye kararı verilen Mustafa Ensar Aykal, "o kadar üzülmüş ki" Sinan katledildikten sonra doğan yeğenine "Bengisu" adını vermiş. Adıyla yaşasın ancak Sinan'ın kızları Banuçiçek ve Bengisu bir ömür boyu babasız yaşayacak. Aykal, bunu bir an olsun aklından çıkarmasın.

BIRAKIN ADAMLIĞI BUNLAR İNSAN DEĞİLLER

Öyle acımasız, öyle vicdansız, öyle utanmazlar ki zulümden masumiyet devşirmeye çalışırken hiç utanmıyorlar. Geride kalan iki yetimin babası hakkında sayfa sayfa iftira yazarken yüzleri bir an olsun kızarmıyor. Sinan için adalet isteyenlerin bu şahısların paylaşımlarının altına "Adam mısın?" yazdığını görüyorum. Bırakın adamlığı, bunlar insan değiller. Bugün karanlık kumpanya kirli oyununu gece gündüz sergiliyor. Sergilesin. Ama bir gün bu oyunun perdesini adalet kapatacak. İşte o gün kim, hangi örgüte mensup hep birlikte göreceğiz. Senaristi de yönetmeni de figüranı da ışıkçısı da oyuncusu da o günü beklesin."