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Sinaloa'da cezaevi ayaklanmasında 9 mahkum ve 1 ziyaretçi öldü, 16 mahkum yaralandı

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Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan kentindeki El Castillo Cezaevinde ziyaret saatinde çıkan ayaklanmada 9 mahkum ve 1 ziyaretçi öldü, 16 mahkum yaralandı. Yetkililer, 1800 mahkumun bulunduğu cezaevinde durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Meksika'da şiddet olaylarının yoğun olduğu Sinaloa eyaletindeki bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 9 mahkum ve 1 ziyaretçi hayatını kaybetti, 16 mahkum yaralandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentindeki El Castillo Cezaevinde ziyaret saatinde ayaklanma çıktı. Sinaloa Kamu Güvenliği Ofisinden yapılan açıklamada, 9 mahkum ve 1 ziyaretçinin hayatını kaybettiği, 16 mahkumun da yaralandığı ifade edildi. Savcılığın olayın nedenini araştıracağı, bin 800 mahkumun bulunduğu cezaevindeki durumun şu anda kontrol altında olduğu aktarıldı. Olayın ardından ordu, Ulusal Muhafızlar ve güvenlik güçlerinin düzeni sağlamak için cezaevine girdi. Yerel medya, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığını aktardı.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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