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Son dakika haberleri! Sinagogdan el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

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Son dakika haberler... Sinagogdan el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te sinagogdan tarihi değeri olan el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı.

Sinagogdan el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sinagogdan tarihi değeri olan el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı. Tarihi mabetteki hırsızlık kameraya yansırken gözaltına alınan iki hırsız tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'ndeki sinagogdan 4 gün önce el yazması iki Tevrat'ı çalan hırsızlar polisten kaçamadı. Restore edilerek turizme kazandırılan sinagoga giren iki hırsız mabetten tarihi değeri olan el yazması iki Tevrat'ı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.S. ve D.A. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hırsızlık anı kamerada

Sinagogdan 600 bin lira değerinde el yazması iki Tevrat'ın çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların sinagogun duvarını tırmanarak aşması görüntüde yer alırken iki hırsızın rahat tavırlarla sinagogdan çıkması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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