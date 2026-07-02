Haberler

Diyarbakır'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Susuz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı

Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak